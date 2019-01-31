دينيس سواريز: أرغب في الفوز بالدوري الأوروبي مع أرسنال

2019/01/31 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن ناديا برشلونة الإسباني وارسنال الانكليزي لكرة القدم الخميس توصلهما الى اتفاق بشأن انتقال لاعب الاول دينيس سواريز الى النادي اللندني حتى نهاية الموسم الحالي.وأكد النادي الكاتالوني متصدر "الليغا" أن فريق "المدفعجية" يملك خيار شراء سواريز، الذي مدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021.وخاض سواريز، البالغ 25 عاما، 71 مباراة بقميص برشلونة منذ وصوله عام 2013 قادما من مانشستر سيتي الانكليزي حيث لعب بين عامي 2011 و2013.ولاحقا تمت اعارته الى كل من إشبيلية (2014-2015) وفياريال (2015-2016) قبل أن يعود إلى كاتالونيا، لكنه لم يخض هذا الموسم سوى 8 مباريات.وارتدى سواريز قميص منتخب بلاده مرة واحدة، خلال مباراة دولية ودية أمام البوسنة في أيار/مايو 2016.وسيلعب سواريز في ارسنال تحت اشراف مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري، الذي علق على وصول لاعبه الجديد قائلا "هو لاعب أعرفه جيدا، وقد عملت معه في إشبيلية.سيجلب لنا المزيد من التقنية وخيارات مختلفة في العديد من المراكز الهجومية.سيكون بامكانه مساعدة الفريق".ولم يخف دينيس اشتياقه للعمل مع إيمري مرة أخرى وقال لموقع ناديه: "علاقتي جيدة للغاية مع إيمري وقضيت معه عاما في إشبيلية حينما حققنا الدوري الأوروبي.إنه مدرب متطلب للغاية وواحد من أفضل المدربين بالعالم في الوقت الحالي، لقد قلت ذلك من قبل".وأضاف "سعيد للغاية بحصولي على فرصة العمل معه مرة أخرى، وآمل أن يكون باقي الموسم ناجحا بالنسبة للنادي ولي".وأوضح "جئت إلى هنا من اجل الحصول على فرصة مشاركة ومساعدة أرسنال على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وكذلك أيضا أرغب في الفوز بالدوري الأوروبي مع الفريق، لم لا؟ فزت بها من قبل إيمري وأرغب في الفوز بها هنا مجددا".وبحسب الصحافة البريطانية ما زال أرسنال في بحث متواصل عن مهاجم ثان، وقد حاول النادي اللندني التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش، والجناح البلجيكي يانيك دوراسو الذي يلعب في داليان ييفانغ الصيني.

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