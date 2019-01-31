مانشستر يونايتد يمدد تعاقده مع مارسيال حتى 2024

2019/01/31 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس تمديد تعاقده مع لاعبه الفرنسي أنطوني مارسيال لمدة عام واحد إضافي ليستمر بذلك حتى 2024.

وانتقل مارسيال إلى يونايتد قادما من موناكو في 2015 وأحرز 46 هدفا في 162 مباراة مع العملاق الإنجليزي.

وقال مارسيال لموقع النادي “أنا أحب وقتي في هذا النادي.



منذ يوم انضمامي جعلوني أشعر أني أصبحت جزءا من عائلة يونايتد”.

وأضاف “أود أن أشكر أولي (جونار سولشار مدرب يونايتد) وباقي أفراد الجهاز الفني على ثقتهم ومساعدتي على تطوير مستواي”.

ويحتل يونايتد المركز السادس بالدوري برصيد 45 نقطة من 24 مباراة وسيلعب في ضيافة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل.

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