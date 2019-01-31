غيض من فيض لإعادة الجامعات العراقية الى صلب المعايير الدولية

2019/01/31 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / وسيل الجنابي… رغم ما يزعم المدعين فالواقع يقول بأن الجامعات العراقية تقع عالميا في مراتب متدنية للغاية .,المؤسف أن قليلين هم من يهمه العمل بجد لأعادة جامعاتنا الى وضع أفضل مما هي عليه الآن .لذلك اود أود طرح مجموعة أفكار أتمنى أن تكون بداية موضوع يبحث من الجميع لوضع الجامعات العراقية […]

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