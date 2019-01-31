داعية إماراتي يعلق على مباراة قطر

2019/01/31 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد علق الداعية الإماراتي من أصول أردنية، وسيم يوسف، على مباراة نصف نهائي كأس أمم آسيا، بين قطر والإمارات، التي انتهت بفوز قطر برباعية نظيفة.واتهم وسيم يوسف، قطر، بمس الإمارات، وسيادتها، والخروج عن الروح الرياضية، مرجعا السبب في ذلك إلى أن “الإمارات أوجعتهم جدا، أوجعتهم في ريادتها وسيادتها”.وأضاف في برنامجه “من […]

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