الاتصالات: تخفيض اسعار الانترنت وزيادة ايصال السعات للمواطنين

2019/01/31 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، تخفيض اسعار خدمة الانترنت وزيادة ايصال السعات الى المواطنين.وقالت الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه"من منطلق توجهات وزارة الاتصالات في نشر خدمة الانترنت على اوسع نطاق في العراق وبأسعار مدعومة وفق البرنامج الحكومي، قامت وزارة الاتصالات اليوم الخميس 2019/1/31 بأقرار حزمة من الاستراتيجيات الجديدة، ومنها تخفيض اسعار سعات الانترنت الدولية بمقدار 25٪ اي ( بمقدار الربع) ولجميع شركات القطاع الخاص المزودة لخدمة الانترنت في العراق، وكذلك منح سعة ( stm1) مجانية خاصة بالمحافظات عن كل سعة دولية تقابلها، مما يساعد على تحسين جودة خدمة الانترنت للمواطنين".

واضافت الوزارة، انها"اقرت في اطار جهودها لزيادة امرار سعات الانترنت تلبية للطلب المتزايد عليها، أقرت السماح لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة بتزويد خدمة الانترنت بإمرار السعات وايصالها للمواطنين باوسع نطاق ممكن من خلال جميع المنافذ الحدودية وعن طريق الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفق ضوابط قانونية وفنية وامنية وتجارية معتمدة".

واشارت الى، ان"هذه القرارات تأتي تنفيذا للوعود التي اعلنت عنها وزارة الاتصالات قبل شهرين ماضيين في تخفيض اسعار الانترنت وجودة افضل".انتهى/س

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