الحلبوسي يختتم زيارته إلى المملكة المتحدة

2019/01/31 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي زيارةً رسميةً إلى المملكة المتحدة امتدت ثلاثة أيام عمل، تلبيةً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو.وذكر بيان لمكتبه، تلقت /S نسخة منه، ان” الزيارة تضمنت عددا من اللقاءات والاجتماعات، في مستهلها لقاء رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، الذي وُجهت له ...

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