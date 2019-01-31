برشلونة يعير دينيس سواريز إلى أرسنال

2019/01/31 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد النادي الكاتالوني متصدر "الليغا" أن فريق "المدفعجية" يملك خيار شراء سواريز، الذي مدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021. ولعب سواريز، البالغ 25 عاماً، لأندية مانشستر سيتي الانكليزي وإشبيلية وفياريال .وارتدى سواريز قميص منتخب بلاده مرة واحدة، خلال مباراة دولية ودية أمام البوسنة في أيار/مايو 2016.وسيلعب سواريز في ارسنال تحت اشراف مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري، الذي علق على وصول لاعبه الجديد قائلاً "هو لاعب أعرفه جيدا، وقد عملت معه في إشبيلية.سيجلب لنا المزيد من التقنية وخيارات مختلفة في العديد من المراكز الهجومية.سيكون بإمكانه مساعدة الفريق".وبحسب الصحافة البريطانية لا يزال أرسنال في بحث متواصل عن مهاجم ثان، وقد حاول النادي اللندني التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش، والجناح البلجيكي يانيك كاراسكو الذي يلعب في داليان ييفانغ الصيني.

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