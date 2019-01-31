محدث.. أسعار الذهب توسع مكاسبها لأكثر من 13 دولاراً

2019/01/31 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 13 دولاراً بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.





وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1% إلى 1328.60 دولار للأوقية، ليربح 13.10 دولار للأوقية.





وفيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1323.72 دولار للأوقية.





وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فقد استقر عند 95.308، بعد أن كان متراجعاً عند 95.162.





وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي اليوم أن البنوك المركزية رفعت مشترياتها من المعدن النفيس بأكبر وتيرة سنوية في 47 عاماً خلال العام الماضي، مع صعود المخاوف بشأن التوترات العالمية.





وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلن أن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء.





وأضاف أن البنك سوف يحتاج إلى رؤية ضرورة تدفع إلى مزيد من رفع معدلات الفائدة، مضيفاً أن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.





وأبقى المركزي الأمريكي أمس على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





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