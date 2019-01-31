2019/01/31 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض سهم "دويتشه بنك" بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الخميس بعد تقارير أفادت باحتمالية حدوث اندماج مع "بنك كوميرز".





وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر لم تسمها اليوم أنه يتم في الوقت الحالي إبرام الصفقة بواسطة الحكومة الألمانية ومن المحتمل أن يحدث الاتفاق في حالة أن جهود إعادة هيكلة البنك تراجعت قليلاً عن المستهدفات.





وأكدت المصادر أن المحادثات بين المقرض والحكومة تم تكثيفها مؤخراً، حيث قام ممثل "دويتشه بنك" بـ23 نقاشاً مع المسؤولين في برلين منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مارس الماضي وكان معظمهم مع وزير المالية.





وعلى الرغم أن الحكومة ألالمانية ليس لديها أي حصة داخل "دويتشه بنك" ولكنها تمتلك الحصة الأكبر داخل "بنك كوميرز" منذ حملة الإنقاذ.





وبحلول الساعة 12:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سهم "دويتشه بنك" بنحو 3.5% إلى 7.78 يورو.





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