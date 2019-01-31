2019/01/31 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض الإنفاق على استثمارات السيارات في المملكة المتحدة خلال العام الماضي بنحو 46% إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.





وكشفت بيانات صادرة عن جمعية مصنعي السيارات في بريطانيا، اليوم الخميس، أن الاستثمار في القطاع خلال العام الماضي انخفض إلى 588.6 مليون جنيه إسترليني (769 مليون دولار)، وتعد تلك هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الإنفاق أدنى مليار إسترليني منذ 2012.





وأرجعت الجمعية التراجع في الإنفاق إلى مخاوف بشأن مستقبل التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بعد إتمام البريكست.





وعلق مايك هاويس المدير التنفيذي بجمعية مصنعي السيارات على البيانات بأن استثمارات السيارات عملية دورية، "لكن هناك استثمارات صناعية أساسية بحاجة إلى تنفيذها لتعزيز الإنتاجية ولضمان استمرار تنافسيتها".





وعلى صعيد الإنتاج البريطاني من السيارات فانخفض بنحو 9.1% في العام الماضي إلى 1.52 مليون سيارة وهو أدنى مستوى في 5 سنوات، أما مبيعات تلك السيارات داخل المملكة المتحدة فهبطت بنسبة 16%

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط حاد للاستثمار في قطاع السيارات بالمملكة المتحدة خلال 2018) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط حاد للاستثمار في قطاع السيارات بالمملكة المتحدة خلال 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).