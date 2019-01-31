المياه والزراعة النيابية تطالب بتبطين الأنهر تحسبا لأزمة المياه السنوية

2019/01/31 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة المياه والزراعة النيابية سلام الشمري، الجهات المعنية بتبطين الانهر للاستفادة من الكميات المتزايدة تحسبا لأزمة المياه السنوية.

وأكد الشمري في بيان، ان التأخر بعدم التبطين للأنهر يؤثر على الثروة الزراعية والحيوانية في البلاد، وبالتالي يسبب خسارة كبيرة للمربين والفلاحين، داعيا وزارة الموارد المائية الى العمل على هذه الطريقة بأوقات لا تؤثر على مربي الحيوانات والمزارعين القريبين من مجرى الانهر او فروعها.

وشدد الشمري، على ضرورة ان تستفيد وزارة الموارد المائية من مياه الامطار والسيول في تعزيز الخزين المائي، ومعالجة الملوحة، إضافة الى المساهمة في إنجاح الخطة الزراعية للموسم الحالي.

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