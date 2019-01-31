وزير التخطيط يوجه بانطلاق أعمال استراتيجية التخفيف من الفقر في محافظة ديالى

2019/01/31 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة وطن وجه السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، الخميس، بانطلاق أعمال الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في محافظة ديالى، مؤكداً على أهمية تنفيذ المشاريع بحسب القيمة الخدمية لكل منها، وتوحيد الجهود بما يضمن تقديم خدمات ملموسة للمواطنين خلال العام الجاري.جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نوري الدليمي في ديوان الوزارة، السيد رئيس […]

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