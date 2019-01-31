كيف تكشف كذب الأخرين في غضون ثوانٍ؟ علم النفس يجيب!

2019/01/31 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل كنت تعلم أنّ الناس يكذبون بمتوسط ثلاث مرات خلال أول 10 دقائق من لقاء شخص جديد؟ وأنّ أكثر من 80% من الكذبات لا يتم اكتشافها؟!

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