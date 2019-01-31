انتبهي.. تشقق الشفاه ينذرك بأمراض صحية!

2019/01/31 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأثر الشفاه بعدة عوامل طبيعية وصحية تسبب لها التشققات وتسلبها الترطيب اللازم للحفاظ على شكلها الجميل والمرتب.وتختلف الأسباب بين امرأة وأخرى وتساهم بعض المشاكل الصحية في جفاف الشفاه وتشققها

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