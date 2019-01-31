تناول ملعقة من العسل الأسود على الريق.. ولن تتخيل النتيجة!

2019/01/31 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم الحصول على العسل الأسود من خلال قصب السكر، وهناك ثلاثة أنواع منه وهي العسل الأسود الخام، الهيدرول وقصب العسل الأسود.ويمتلك العسل الأسود الكثير من الفوائد الصحية،

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