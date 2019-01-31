الرئيسية ساحة الرأي

2019/01/31 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… ما يميّز عراق اليوم أنّ اللا ممكن بات ممكنا , والممكن أصبح شبه مستحيلا , والوصول إلى مناصب السلطة العليا أو الحصول على مكافآة سخية من الحكومة لم يعد أمرا صعبا , فما عليك إلا أن تكون معاديا للعراق وشعبه ونظامه الجديد وتوصم حكومته بالعمالة والتبعية إلى إيران , وإذا ما […]

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