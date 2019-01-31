الفتلاوي تضع 'شرطين' لنجاح المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

2019/01/31 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وضعت النائب السابق، حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، شرطين لنجاح المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.وقالت الفتلاوي في تغريدة اطلعت عليها "الغد برس" ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح شرط ان يُلغي باقي التشكيلات التي تدعي مكافحة الفساد والتي أصبح بعضها جزء من منظومة الفساد".

واضافت ان "يكون اختيار هيكله بعيداً عن المحاصصة ومن شخصيات يتم اختيارها بعناية فائقة وليس كما حصل مع بعض الوزراء".

#المجلس_الأعلى_لمكافحة_الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح شرط :*ان يُلغي باقي التشكيلات التي تدعي مكافحة الفساد والتي أصبح بعضها جزء من منظومة الفساد..*وان يكون اختيار هيكله بعيداً عن المحاصصة ومن شخصيات يتم اختيارها بعناية فائقة وليس كما حصل مع بعض الوزراء..

— د.



حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) ٣١ يناير ٢٠١٩

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