رئيس مجلس النواب يختتم زيارته إلى بريطانيا

2019/01/31 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، برفقة وفد نيابي زيارةً رسميةً إلى المملكة المتحدة امتدت ثلاثة أيام عمل، تلبيةً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو.

وذكر بيان صادر من مكتب الحلبوسي وتلقته "الغد برس" ان "الزيارة تضمنت عددا من اللقاءات والاجتماعات، في مستهلها لقاء رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، الذي وُجهت له دعوة رسمية لزيارة العراق".كما التقى رئيس البرلمان، "مسؤول ملف الشرق الأوسط ونائب مستشار الأمن الوطني البريطاني ومستشار رئيسة الوزراء لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب كريستيان تيرنر، ووزير الاستثمار البريطاني كراهام ستيورات بحضور المبعوث التجاري البارونة ايما نيكلسون، وأعضاء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم توم تيوكندات، ووزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليستر بيرت، فضلا عن محاضرة ألقاها في معهد الدراسات الملكية الجاتهام هاوس بحضور عددٍ من المسؤولين والسفراء وشخصيات دولية وعراقية في المملكة المتحدة، ولقاء مع أبناء الجالية العراقية هناك".وقد تركزت الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل لجان الصداقة، واستمرار الدعم للمؤسسات التي تُعنى بالديمقراطية، وتعزيز التجربة البرلمانية، والدعوة إلى المساهمة في إعادة الإعمار والاستثمار ، والدعم في المجال الأمني والاقتصادي بما يخدم مصلحة البلدين.



ووجه رئيس مجلس النواب باسمه ونيابةً عن الوفد النيابي المرافق الشكر والثناء على حفاوة الاستقبال وحسن الاهتمام الذي حظي به الوفد العراقي في المملكة المتحدة، وهو ما يعكس الاهتمام البريطاني خاصة والدولي عامة بدور العراق في المنطقة ومحيطه وهو يستعيد مكانته المرموقة في المجتمع الدولي.كما يتقدم الحلبوسي بالشكر للسفارة العراقية في المملكة المتحدة، والجالية العراقية في لندن، ووسائل الإعلام، والمعهد الملكي للدراسات الدولية، وجميع الجهات والشخصيات التي استضافت الوفد العراقي.

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