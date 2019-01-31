كربلاء تحتضن دوري الشباب لكرة الصالات

2019/01/31 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الصالات التابعة لاتحاد الكرة المركزي، المؤتمر الفني لدوري كرة الصالات لفئة الشباب، والمقرر إقامته في كربلاء في السادس من شهر شباط المقبل.وقال رئيس اللجنة السيد غالب الزاملي في المؤتمر، ان "إقامة دوري الشباب لكرة الصالات يعد خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح الذي تسير عليه اللجنة على وفق المنهاج الاستراتيجي لها والذي يمتد إلى أربع سنوات".

وأضاف، أن "هذه البطولة شهدت مشاركة نادي نينوى وفريق من السليمانية، وهذا يعد خطوة أولى لفتح المجال أمام مشاركة جميع فرق المحافظات".

وأوضح الزاملي، ان "إقامة دوري الشباب لكرة الصالات ستكون فرصة جيدة لتحقيق طموحات المدربين واللاعبين للوصول الى المنتخبات الوطنية، اضافة الى صقل المواهب الكروية للعبة".

وأشار الى، ان "اللجنة ستقوم بتوفير كل الأمور اللوجستية من اجل إنجاح دوري شباب كرة الصالات".

يذكر، ان دوري شباب كرة الصالات سيشارك فيه ١٢ فريقا على وفق ٤ مجاميع، ويتأهل فريق واحد من كل مجموعة.انتهى/ ف

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