استهداف منزل مسؤول حكومي في ذي قار بعبوة صوتية

2019/01/31 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف منزل رئيس مجلس قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، سامي محمد بعبوة صوتية محلية الصنع مساء امس الاربعاء، تسببت باضرار مادية فقط.ولم يكن الاول من نوعه حيث قال قائم مقام القضاء جمال مسير في تصريح صحفي، ان "هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه الذي يسجله القضاء بعد تعرض منزل احد المنتسبين الامنيين لمثل هكذا حادث في وقت سابق".

وبخصوص الاجراءات الامنية وافاد مسير، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الفاعلين والجهات التي تقف خلفهم".

واشار قائم مقام الرفاعي، تمثل بعض هذه الاجراءات "بالاستعانة بعدد من كاميرات المراقبة في منازل قريبة من الحادث".

تقرير: عامر الشيباني

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