اكتشاف “غير متوقع” مدفون في القطب الشمالي

2019/01/31 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن مناظر طبيعية قديمة، دُفنت لعشرات الآلاف من السنين تحت الجليد.وتشير دراسة جديدة حول النباتات التي تم جمعها من 30 بقعة جليدية في جزيرة “بافن” الكندية، إلى أن الغطاء النباتي لم يظهر إلا مؤخرا، بعد اختفائه لأكثر من 40 ألف سنة تحت الغطاء الجليدي.ويمكن القول […]

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