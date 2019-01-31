النفط تبرم عقداً لتنفيذ مسوحات زلزالية مع شركة صينية

2019/01/31 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أبرمت وزارة النفط عقداً مع شركة سينوك الصينية لتنفيذ المسوحات الزلزالية لرقعتين استكشافيتين، فيما أكد وزيرها ثامر الغضبان أن الوزارة ماضية بتنفيذ خططها الستراتيجية لتطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (31 كانون الثاني 2019)، أن “شركة الاستكشافات النفطية وقعت عقداً مع شركة سينوك الصينية […]

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