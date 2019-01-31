2019/01/31 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تحاصر قوات سوريا الديمقراطية ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في آخر معقل لهم بسوريا، وسط أنباء عن مقتل مدنيين في مدينة دير الزور التي ينتشر فيها التنظيم، بسبب غارات جوية للتحالف الدولي.وخفضت قوات “قسد” هجماتها على مواقع داعش في الكيلومترات المحدودة المتبقية, مبينة أن “مقاتلي داعش محاصرون حالياً في جيب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا الديمقراطية: عين على انسحاب واشنطن وأخرى تترقب هجوم أردوغان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا الديمقراطية: عين على انسحاب واشنطن وأخرى تترقب هجوم أردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).