وزارة الاتصالات تعلن ايقاف اكبر عملية تهريب “كبرى” لسعات الانترنت

2019/01/31 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعنلت وزارة الاتصالات عن ايقاف عملية تهريب “كبرى” لسعات الانترنت في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان انه “بمتابعة وجهود حثيثة من كوادر وزارة الاتصالات للحد من ظاهرة تهريب سعات الانترنت وايقاف هدر ملايين الدولارات شهرياً، تمكنت وزارة الاتصالات اليوم الاربعاء من ايقاف التهريب عبر الكيبل الضوئي بحدود (16 لمدا) وهذا يعني ايقاف تهريب احد عشر مليون دولار شهريا”.

واضاف البيان ان “التهريب ممتد عبر منفذ المنذرية، ويحمل اسم احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، حيث يقوم بتمرير سعات ضخمة جداً تتكون من 72 شعيرة”.

وبينت الوزارة انها “ستتخذ جميع الاجراءات القانونية الحازمة بحق المهربين لحماية اقتصاد البلد وامنه المعلوماتي”.



(النهاية)

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