4 الاف طالب عراقي يدرسون في روسيا

2019/01/31 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر العذاري، وجود 4 الاف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الروسية.

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