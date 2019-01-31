وزير النفط يؤكد حرص وزارته على تطوير حقل مجنون النفطي

2019/01/31 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان،اليوم الخميس، حرص وزارته على الاسراع في اعمال تطوير حقل مجنون النفطي بالجهد الوطني وزيادة معدلات الانتاج وفق الخطط المستقبلية.

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