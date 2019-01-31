مجلس مكافحة الفساد | الجبوري: لا قيمة للمجلس الذي نصب عبد المهدي نفسه عليه رئيسا

2019/01/31 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائبُ أحمد الجبوري رئيسَ الوزراءِ عادل عبد المهدي إلى إنهاءِ العملِ بالوكالةِ لهيئةِ النزاهةِ، فيما اعتبرَ أن المجلسَ الذي تمَ تشكيلُه مؤخراً لا قيمةَ

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