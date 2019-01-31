واع/اعتقال ارهابي في تكريت

2019/01/31 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

31/01/2019 17:40:00 PM |

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واع تكريت

القت القوات الامنية، الخميس، القبض على ارهابي في مدينة تكريت مركز محافظ صلاح الدين.

وذكر مراسل( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان "استخبارات قيادة الفرقة الرابعة شرطة إتحادية تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي سعد صالح حمد في مدينة تكريت وفق المادة 4 ارهاب".

واضاف الى ان "القوات سلمت الارهابي الى الجهات القضائية المختصة".

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