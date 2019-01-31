عوائد السندات الأمريكية تواصل الهبوط على خلفية اجتماع الفيدرالي

2019/01/31 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصلت عوائد السندات الأمريكية الهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإشارات الي أرسلها الاجتماع الأول لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.





وقام المركزي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة خلال اجتماعه بالأمس مع الإشارة إلى ضرورة الصبر بشأن تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة، ما أثار تكهنات حول وقف وتيرة زيادة الفائدة.





وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأسباب الدافعة لزيادة معدل الفائدة قد ضعفت إلى حد ما وأنه يجب التحلي بالصبر حيال التشديد النقدي.





وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.633%.





كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين إلى 2.488%، وسجل العائد على الديون الحكومية في الولايات المتحدة هبوطاً إلى 3.015%.





وتوجد علاقة عكسية تربط بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.





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