2019/01/31 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اعترف البرلمان الأوروبي بخوان جوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا، مطالباً بوقف أعمال العنف والقمع.





وصوت المشرعون الأوروبيون اليوم الخميس على الاعتراف بجوايدو كزعيم مؤقت للبلاد ودعا جميع حكومات الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها.





وجاءت نتيجة التصويت 439 صوتا لصالح الاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً للبلاد، مقابل 104 صوتا ضد القرار، و88 عضوا لم يحضروا الجلسة.





وكان زعيم المعارضة في فنزويلا قد أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في ظل الاحتجاجات القوية التي اجتاحت الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس "نيكولاس مادورو" وسط أزمة اقتصادية.





وكانت الولايات المتحدة هي أول المؤيدين لزعيم حزب المعارضة، في حين دعمت كل من روسيا وتركيا نيكولاس مادور رئيساً للبلاد.





وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي "القمع والعنف الذي يؤدي إلى القتل والخسائر، وطالبو السلطات الفنزويلية بوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عناء، وضمان احترام جميع الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بشكل كامل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الأوروبي يعترف بخوان جوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الأوروبي يعترف بخوان جوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).