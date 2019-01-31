2019/01/31 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت أرباح شركة "رويال داتش شل" خلال الربع الأخير من عام 2018 على أساس سنوي، بدعم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.





وأظهرت نتائج أعمال شركة النفط والطاقة متعددة الجنسيات والصادرة اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 7.33 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقارنة مع 3.08 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من عام 2017.





في حين أن الأرباح المعدلة والتي تستثني البنود غير المكررة بلغت 5.81 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي مقابل 4.40 مليار دولار المسجلة بالربع الأخير من عام 2017.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي الأرباح المعدلة سوف تبلغ 5.28 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.





وبالنسبة لإجمالي إيرادات شل، فبلغت 104.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبرالماضي مقارنة مع 101.55 مليار دولار المسجلة بالفترة المماثلة من 2017.





وبحسب نتائج الأعمال، فإن شل تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار في إطار تنفيذ برنامج أعلنته العام الماضي لشراء أسهمها بقيمة 25 مليار دولار.





وارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال الربع الماضي إلى 22.02 مليار دولار مقابل 7.27 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من 2017.





وفي إجمالي عام 2018 بلغت الأرباح المعدلة 21.93 مليار دولار مقابل 16.18 مليار دولار المسجلة في العام السابق له.





في حين بلغت الإيرادات 396.56 مليار دولار في العام الماضي بأكمله مقارنة مع 311.87 مليار دولار المسجلة في عام 2017.





وفيما يتعلق بإنتاج شل من النفط المكافئ، فبلغ 3.67 مليون برميل يومياً في عام 2018 مقابل 3.66 مليون برميل يومياً مسجلة في العام السابق له.





وبنهاية جلسة أمس، أغلق سهم "رويال داتش شل" جلسته على ارتفاع بنحو 1.2% ليصل إلى 60.72 دولار، لكن العقود المستقبلية تشير إلى زيادة تتجاوز 4.3%.





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