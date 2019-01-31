باحثون : الفطور ليس وجبة أساسية

2019/01/31 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشف بحث جديد, أن أولئك الذين يفوتون وجبة الإفطار يستهلكون 260 سعرة حرارية أقل يوميا في المتوسط.وخلصت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية وتابعتها وكالة / المعلومة /، إلى إن “أولئك الذين يواظبون على تناول الإفطار يستهلكون سعرات حرارية أكثر بكثير من أولئك الذين يفوتون الوجبة، وينتهي بهم الأمر إلى زيادة […]

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