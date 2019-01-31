نائب: مافيات كبيرة ستعمل على إفشال مجلس مكافحة الفساد

2019/01/31 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف النصر عقيل الرديني، أن هناك مافيات كبيرة ستعمل على إفشال عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تم إصدار أمره الديواني بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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