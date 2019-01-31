انطلاق فعاليات التدريبات العسكرية المشتركة

2019/01/31 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​انطلقت فعاليات التدريبات المشتركة ( الصباح -1 / اليرموك -4 ) بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية، والتى تستمر لعدة أيام بدولة الكويت الشقيقة، حيث وصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية .

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