الحلبوسي يختتم زيارته إلى بريطانيا

2019/01/31 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي زيارةً رسميةً إلى بريطانيا امتدت ثلاثة أيام عمل، تلبيةً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو.

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