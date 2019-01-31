بالوثيقة.. التعليم العالي تعلن تغيير موعد التقديم على الدراسات العليا

2019/01/31 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع "الغدير"، انه" تقرر تغيير موعد التقديم الإلكتروني للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2019/2020 حيث سيبدأ التقديم بتاريخ 20/4/2019 وينتهي بتاريخ 3/6/2019".

انتهى..م.ر

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