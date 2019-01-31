وزارة الاتصالات العراقية: تخفيض اسعار الانترنت ولجميع شركات القطاع الخاص المزودة لخدمة الانترنت في العراق

2019/01/31 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن تخفيض اسعار الانترنت ولجميع شركات القطاع الخاص المزودة لخدمة الانترنت في العراق.

وذكر بيان صادر عن إعلام الوزارة اليوم 31 كانون الثاني 2019 أنه "من منطلق توجهات الوزارة في نشر خدمة الانترنت على اوسع نطاق في العراق وبأسعار مدعومة وفق البرنامج الحكومي، قامت وزارة الاتصالات بأقرار حزمة من الاستراتيجيات الجديدة، ومنها تخفيض اسعار سعات الانترنت الدولية بمقدار 25٪ اي ( بمقدار الربع) ولجميع شركات القطاع الخاص المزودة لخدمة الانترنت في العراق.

وأضاف البيان: كما يتم منح سعة ( stm1) مجانية خاصة بالمحافظات عن كل سعة دولية تقابلها، مما يساعد على تحسين جودة خدمة الانترنت للمواطنين.

وتابع البيان ان وزارة الاتصالات أقرت كذلك السماح لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة بتزويد خدمة الانترنت بأمرار السعات وايصالها للمواطنين باوسع نطاق ممكن من خلال جميع المنافذ الحدودية وعن طريق الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفق ضوابط قانونية وفنية وامنية وتجارية معتمدة.

وخلص البيان إلى القول إن هذه القرارات تأتي تنفيذا للوعود التي اعلنت عنها وزارة الاتصالات قبل شهرين ماضيين في تخفيض أسعار الانترنت وجودة افضل.

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