نائبة عن التغيير تدعو الى اقالة مفوضية الانتخابات الحالية

2019/01/31 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود، اليوم الخميس، الى اقالة مفوضية الانتخابات الحالية بعد "فشلها" في اجراء الانتخابات البرلمانية الماضية، مشيرة الى ان المفوضية الحالية "فقدت ثقة الشارع بها".

وقالت محمود في بيان ان "المفوضية الحالية فشلت في مهامها حيث ان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من ايار الماضي شابها الكثير من علامات الاستفهام حول ادائها، فضلا عن حالات التزوير والتي اثبتت بمواثيق".

واضافت انه "من المفروض ان تعمل المفوضية اليوم على اعداد نفسها واخذ الاستعدادات حول انتخابات مجالس المحافظات"، مستدركة "الى الان تطالب المفوضية بالتمديد سنة اخرى لعدم جاهزيتها، وافضل اجراء هو اقالتهم وانتخاب مفوضية جديدة".

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