نائب: تصدير النفط للاردن ورفع التعرفه الجمركية مؤامرة جديدة يدفع ضربيتها المواطن العراقي

2019/01/31 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب حسن سالم الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والاردن والتي بموجبها يصدر العراق نفط بأسعار زهيدة للاردن، ورفع التعرفة الجمركية بين البلدين والتي عدها بالمؤامرة الاقتصادية لتدمير اقتصاد العراق والتي يدفع ضريبتها المواطن العراقي.وحمّل سالم "الحكومة العراقية مسؤولية هذه الاتفاقية التي تنعش الاقتصاد الاردني والحاق الضرر باقتصاد البلد وتدمير القطاع الخاص الذي يتعرض الى اباده وتفشي البطالة لابناء الشعب العراقي".واستغرب سالم خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "من هذه الاتفاقية التي نقدم خيرات بلدنا الى بلد كالاردن الذي يقابلنا بأحتضانه لعائلة النظام المقبور وأزلامه والبعثيين وكذلك احتقار المواطن العراقي والتعامل معه بطائفية عند سفره الى الاردن".كما طالب سالم "الحكومة باعادة النظر بهذه الاتفاقية وان يقف البرلمان بالضد منها".

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