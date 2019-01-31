شاهد .. عودة آلاف السوريين الى موطنهم بعد فتح معبر نصيب - جابر الحدودي

2019/01/31 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر نصيب-جابر الحدودي

العقيد مازن غندور، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين منذ فتح المعبر

مع الأردن قد بلغ 9400 شخصا .وأضاف غندور: "وصل اليوم 100 مواطن عبر نصيب قادمين من مخيمات الأزرق

في الأردن، ومعظمهم من النساء والأطفال ليبلغ مجمل عدد العائدين عبر

المعبر منذ افتتاحه منتصف أكتوبر الماضي 9400 عائد بموجب تذاكر

المرور."وأكد أن الجهات المعنية تقدم للعائدين كل التسهيلات "بموجب تذاكر مرور

حصلوا عليها من السفارة السورية في الأردن".

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