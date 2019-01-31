اليونان تفتح قنصلية لها في اربيل

2019/01/31 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تقوم اليونان قريبا بفتح قنصلية لها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بهدف تقديم التسهيلات للعديد من المجموعات السياحية ووفود رجال الاعمال والمستثمرين والشركات اليونانية الى العاصمة اربيل والمشاركة الفعالة في عملية اعمار البلاد.

وجاء في بيان لمحافظ اربيل نوزاد هادي، اليوم الخميس، انه استقبل القنصل العام الجديد لليونان في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ايفسا يميوس كوستو بولوس.

ونقل البيان عن القنصل اليوناني اعرابه عن السعادة لمجيئه الى اقليم كوردستان وعد التطور والاعمار والاستقرار في اربيل انموذجا عاليا حسب وصفه، متمنيا افتتاح القنصلية في اقرب وقت ممكن في اربيل بعد ان كان فيما مضى ممثلية عمل وتصريف اعمال وقد صدر قرار باستمراره كقنصلية عامة لليونان في اربيل .

واشار الى انه تم التاكيد على التنسيق والعمل المشتركين مع محافظة اربيل من اجل استقبال العديد من المجموعات السياحية ووفود رجال الاعمال والمستثمرين والشركات اليونانية الى اربيبل ومشاركتهم الفعالة في عملية اعمار البلاد.

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