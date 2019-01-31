الشحانية القطري يضم مدافع المنتخب العراقي

2019/01/31 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن نادي الشحانية القطري، اليوم الخميس، تعاقده مع مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم ريبين سولاقا بشكل رسمي.وقال النادي في بيان على موقع تويتر "رسمياً يعلن نادي الشحانية الرياضي تعاقده مع المدافع الدولي العراقي ريبين سولاقا حتى نهاية الموسم".

يشار الى ان المدافع الدولي العراقي ريبين سولاقا سبق له الاحتراف في الدوريين النرويجي والسويدي.

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