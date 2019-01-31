رسمياً.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مهاجمه

2019/01/31 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي تمديد عقد النجم الفرنسي أنتوني مارسيال، حتى يونيو من عام 2024.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أن عقد مارسيال الجديد به بند يسمح بتمديده لمدة عام إضافي قبل نهايته.

وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي "لقد أحببت الوقت الذي قضيته في النادي، منذ اليوم الذي انضممت فيه له شعرت بأن اليونايتد جزء من عائلتي، وقد تأقلمت بشكل رائع مع الجميع، كما أن حب الجماهير هنا يدهشني".

وأضاف "أود توجيه الشكر للمدرب أولي جونار سولسكاير على الإيمان بي، ومساعدتي على تطوير قدراتي إلى مستوى أعلى، ونتطلع لتحقيق البطولات في المستقبل، وأنا متأكد من أنها ليست بعيدة".

من جانبه، قال سولسكاير ان "مارسيال من اللاعبين الموهوبين بالفطرة، وأي مدرب يتمنى العمل معه، عندما تقترن الموهبة مع عقل جيد للاعب شاب فإن ذلك يجعل له مستقبلا كبيرا، مانشستر هو النادي المثالي له لتطوير مسيرته، ويسعدنا أن يوقع عقدا طويلا معنا".

وانضم مارسيال صاحب الـ23 عاما لمانشستر يونايتد في صيف 2015 قادما من موناكو الفرنسي، وشارك في 162 مباراة، وسجل 46 هدفا منذ مباراته الأولى مع الفريق التي كانت أمام ليفربول.

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