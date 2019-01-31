الحشد يحفر خنادق لتحويل مجرى السيول الى صحراء غرب الأنبار

2019/01/31 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:شرع الحشد الشعبي اللواء 19، اليوم الخميس، بحفر خنادق لتحويل مجرى مياه السيول القادمة من سوريا والادرن باتجاه صحراء الانبار.ووفقا لبيان الحشد، تلقته "الغد برس"، ان" الجهد الهندسي للواء ١٩ في الحشد بدأ خطة متكاملة لحفر خنادق بعمق ثلاثة امتار لتحويل مياه السيول القادمة من سوريا والاردن الى صحراء غرب الانبار "، مبينا ان" الخطة هدفها حماية تقليل الاضرار جراء تلك السيول".

واضاف ان" الجهد الهندسي باشر مهامه في اطار حملة واسعة يتواصل بتنفيذها في المنطقة".

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