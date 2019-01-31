2019/01/31 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أرقام حديثة عن ارتفاع معدلات الانتحار وسط عناصر الجيش الأميركي الموجودين في الخدمة إلى مستويات قياسية، خلال العام الماضي، وسط مخاوف من تفاقم الظاهرة مستقبلا.

وبحسب موقع بزنس إنسايدر الاميركي، فإن مئتي وستة وثمانين عنصرا أثناء خدمتهم في الجيش الأميركي، وضعوا حدا لحياتهم في الفين وثمانية عشر، ولا يشمل هذا الرقم من انتحروا في الربع الأخير من العام الماضي، وذكر المصدر ان عدد المنتحرين في الجيش الأميركي خلال تسعة أشهر فقط من الفين وثمانية عشر، هو الأعلى في ست سنوات.

وتضم قائمة ضحايا الانتحار في الجيش الأميركي سبعة وخمسين عنصرا من المشاة، وثمانية وستين من البحرية، وثمانية وخمسين من القوات الجوية، فضلا عن مئة وثلاثة جنود.

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