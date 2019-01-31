الخزعلي يجدد رفضه لإتفاقية مد أنبوب النفط الى ميناء العقبة

2019/01/31 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- جدد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، على ضرورة مراعاة المصلحة العراقية في القطاعات كافة.وشدد الخزعلي في تغريدة له ، على “ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين الذي يشمل دول الجوار كافة بما فيها المملكة الأردنية”.وطالب الخزعلي في تغريدته بأن “تكون التسهيلات التي يقدمها العراق ...

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