إدارة الرمادي تصدر توضيحًا بشأن تقرير تليفزيوني عن تحركات القوات الأمريكية

2019/01/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قائم مقامية الرمادي بمحافظة الانبار، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تقرير تلفزيوني عن تحركات القوات الأميركية في القضاء.

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