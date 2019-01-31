تعاملات إرهابية للتجسس.. أفغانستان تستعين بإيران في مجال تكنولوجيا المعلومات

2019/01/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغاني شاهزاد أريوبي عن أمله في استخدام قدرات إيران في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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