مجلس بابل يعلن عن مخطط إرهابي واستهداف سياسي يقف خلف تفجير جرف النصر

2019/01/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة بابل، الخميس، أنه لم يتوصل إلى أي معلومات حتى الآن بشأن تفجير السيارة المفخخة الذي تعرضت له ناحية جرف النصر شمالي المحافظة، فيما رجح أن يكون الاستهداف يحمل رسالة سياسية لإثارة الفوضى الأمنية داخل الناحية من قبل الارهاب الداعشي.

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