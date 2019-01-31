العبادي يصرح بشأن كركوك وكتلة الديموقراطي الكردستاني ترد

واضافت، ان "الاجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى استنادا الى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، وهنالك ترحيب ودعم وطني ودولي واقليمي لاستتباب الامن والاستقرار في تلك المناطق وبوجود قوات مشتركة، وهذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تأكيد على انهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية"
وأبدى رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، مخاوفه من إبرام ما سماه صفقات سياسية قد تمهد -في المحصلة- لعودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك الغنية بالنفط شمالي العراق.
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