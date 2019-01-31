العبادي يصرح بشأن كركوك وكتلة الديموقراطي الكردستاني ترد

2019/01/31 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الخميس، بيانا بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي حول الاوضاع في محافظة كركوك.وقالت الكتلة في بيان، ان "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي تؤكد على ان الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان هي ثمرة زيارة الرئيس بارزاني ولقاءه الزعماء والاحزاب السياسية في بغداد وتعبر عن رؤى سياسية جديدة ومسؤولة تجاه مكونات الشعب العراقي عموما ومكونات كركوك والمناطق المتنازع عليها خصوصا لضمان الامن والاستقرار بوجود قوات مشتركة ساهمت معا في دحر الارهاب وحمت مكونات الشعب العراقي من بطش وارهاب داعش، كما انه تأكيد على ادارة تلك المناطق من قبل مكوناتها".

واضافت، ان "الاجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى استنادا الى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، وهنالك ترحيب ودعم وطني ودولي واقليمي لاستتباب الامن والاستقرار في تلك المناطق وبوجود قوات مشتركة، وهذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تأكيد على انهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية"

وأبدى رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، مخاوفه من إبرام ما سماه صفقات سياسية قد تمهد -في المحصلة- لعودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك الغنية بالنفط شمالي العراق.



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